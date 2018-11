Politiemedewerker vast voor corruptie

Een 21-jarige politiemedewerker is in Amsterdam aangehouden op verdenking van schending van zijn ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en computervredebreuk. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij informatie uit politiesystemen tegen betaling hebben doorgegeven aan „personen die in de politiesystemen voorkomen”.

De verdachte woont in het oosten van het land en de politie Oost-Nederland heeft de zaak in onderzoek, samen met de rijksrecherche en onder leiding van het OM. Meer informatie wordt op dit moment niet bekendgemaakt.