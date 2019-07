Een medewerker van de politie Zeeland-West-Brabant is afgelopen weekend aangehouden in verband met huiselijk geweld. De leiding van de eenheid heeft de 35-jarige medewerker geschorst, zo is donderdag bekendgemaakt.

Er is een strafrechtelijk en een disciplinair onderzoek ingesteld. Welke functie de verdachte bekleedt, is niet meegedeeld.