Politiemedewerker op non-actief in zaak ANPV

Een medewerker van de politie is op non-actief gesteld in de zaak rond de politievakbond ANPV. Een woordvoerder van de politie heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Twee oud-bestuursleden van de bond worden vervolgd en verdacht van malversaties.

De politie wil niet zeggen wie de medewerker is. Volgens De Telegraaf gaat het om Leatitia R. Ze is een oud-bestuurslid van de vakbond en houdt zich nu bezig met sollicitanten bij de politie. Ze wordt volgens de krant verdacht van verduistering en witwassen en valsheid in geschrifte.

De andere verdachte in deze zaak zou oud-voorzitter Geert P. zijn. Naast de vervolging door het OM loopt er bij de politie een intern onderzoek of (bestuurs)leden van de bond strafbare feiten hebben gepleegd. De politie sluit niet uit dat er nog meer (oud-)bestuursleden van de ANPV betrokken zijn bij het mogelijk frauduleus handelen.