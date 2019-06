Politiemedewerker met de dood bedreigd

De politie doet onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van een van de medewerkers van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Een criminele groepering is via sociale media op zoek gegaan naar de politiemedewerker en looft een beloning van tienduizenden euro’s uit voor informatie over de agent, die zowel in uniform als in burger werkzaam is.

Volgens de politie is een recente actie bij een pand in Bergen op Zoom in het kader van een drugsonderzoek mogelijk de aanleiding voor de doodsbedreiging. Omstanders hebben na die actie informatie over de agent op social media gedeeld.

Afgelopen week heeft de politie meerdere aanhoudingen verricht om de bedreigingen en het rechercheteam sluit nieuwe arrestaties niet uit. De politie en het Openbaar Ministerie nemen de bedreiging zeer serieus. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen om de agent te beschermen.