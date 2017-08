Een medewerker van de politie Noord-Holland is donderdag aangehouden op verdenking van het lekken naar GeenStijl. De website publiceerde eerder deze week persoonsgegevens uit het dossier van de verdachte van de aanrijding bij Amsterdam Centraal Station.

Het is niet bekend of de politiemedewerker een man of een vrouw is. De politie liet meteen na de publicatie weten de zaak hoog op te nemen. Bij de aanrijding raakten zeven personen gewond.