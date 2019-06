Politiemedewerker buiten functie gesteld

De leiding van de politie Oost-Nederland heeft een medewerker buiten functie gesteld. De man wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim. Het is niet bekendgemaakt waar precies in de regio Oost-Nederland hij werkzaam was.

De man wordt ervan verdacht dat hij „waarden uit de beroepscode gedurende een langere periode heeft overtreden”. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie doet hier onderzoek naar. Gedurende het onderzoek heeft de man geen toegang tot gebouwen en systemen.

Ruim een week geleden werd ook al een medewerker van de politie Oost-Nederland buiten functie gesteld. Hij wordt verdacht van meineed en valsheid in geschrifte. Vorig jaar werden twee politiemedewerkers in de regio ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. De ene wegens het verkeerd vastleggen van informatie in de politiesystemen, de andere wegens het raadplegen van politiesystemen voor privédoeleinden.