Bij de politie-eenheid Amsterdam is opnieuw een medewerker geschorst. Dit keer is dat gebeurd vanwege een vermoeden van plichtsverzuim. De politiemedewerker zou zich schuldig hebben gemaakt aan stalking.

Vorige week dinsdag werd bekend dat in Amsterdam een politiemedewerker was geschorst wegens fraude en valsheid in geschrifte. Het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam is in beide zaken een onderzoek begonnen.