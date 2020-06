Een politiemedewerker van de eenheid Noord-Nederland is maandag aangehouden op verdenking van een reeks misdrijven, zoals witwassen en het voorhanden hebben van verdovende middelen.

Daarnaast is volgens de politie sprake van ernstig plichtsverzuim. De medewerker is buiten functie gesteld en geschorst. De politie doet over de zaak geen nadere mededelingen.