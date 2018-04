Politiemannen vast voor schending ambtsgeheim

Twee politiemedewerkers zitten vast op verdenking van schending van hun ambtsgeheim. De verdachten, afkomstig uit een Gelders en een Overijssels politieteam, zijn maandagmiddag aangehouden en worden door rechercheurs verhoord, meldt de politie op de eigen website.

Over de zaak meldt de politie niet meer dan dat het gaat om integriteitsschending. „Politiemensen hebben dezelfde rechten als verdachte burgers; zij zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, aldus politiechef Oscar Dros. „Hoe lastig dat ook is, we moeten ons oordeel dus nog even uitstellen.” Hij noemt integriteit een kernwaarde en „het kloppende hart van de politie”.

Het onderzoek naar de twee verdachte politiemannen wordt geleid door het Openbaar Ministerie (OM).