Politieman zit vast op verdenking van ambtelijke corruptie

Een 60-jarige politieman van de eenheid Noord-Holland zit vast op verdenking van ambtelijke corruptie. Hij wordt daarnaast verdacht van schending van zijn geheimhoudingsplicht, computervredebreuk en het particulier gebruik van politie-informatie. Hij werd maandag aangehouden.

Bij doorzoeking van de woning van de verdachte in Heiloo is beslag gelegd op administratie en verschillende gegevensdragers, zoals mobiele telefoons en computers. Ook de woning van een vermoedelijk crimineel contact in Beverwijk is doorzocht. Deze 60-jarige verdachte van betrokkenheid bij ambtelijke corruptie is ook aangehouden.

Beide verdachten zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Zwolle en voor twee weken in bewaring gesteld. In het belang van het onderzoek zitten beiden in beperkingen. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.