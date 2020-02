Politieman ontkent betrokkenheid witwassen

Politie-inspecteur Donovan A. (37) ontkent dat hij iets te maken had met het witwassen van geld dat afkomstig is uit criminaliteit of ervan afwist. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij hierbij betrokken was als medebestuurder van een bedrijfje dat mogelijk ‘spookwoningen’ en auto’s verhuurde. A. zei dat hij alleen betrokken was bij de ontwikkeling van een app en niets te maken had met volgens het OM vaak grote contante betalingen en geldstortingen.

Wel gaf A. woensdag bij de rechtbank in Den Haag toe dat hij enkele keren informatie uit de politiesystemen haalde, maar alleen om te kijken of er nog bekeuringen van betrokkenen openstonden.

A. stond woensdag met Anthony van H. (58) voor de rechter. In totaal zijn er zeven hoofdverdachten. Tegen drie verdachten zijn de afgelopen dagen straffen geëist tot 5,5 jaar cel. Vrijdag maakt de aanklager de laatste drie strafeisen bekend.