Politieman lost schot op auto in Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft maandagavond op de Soetendaalseweg een schot gelost omdat een auto op hem inreed. Niemand raakte gewond. Twee mensen zijn aangehouden.

Een agent greep in bij een samenscholing en sprak een man daarop aan. De man ging er vervolgens te voet vandoor en stapte even later in een auto die door een vrouw werd bestuurd. Die reed op de agent in. De agent kon geen kant op en vuurde daarom een schot af op de auto, waarna de bestuurster en de man konden worden aangehouden, aldus de politie.