Een agent is zondagavond in Sprang-Capelle tot twee keer toe met gebalde vuist in het gezicht geslagen door een 18-jarige inwoner van die Brabantse plaats.

De politieman probeerde in de Kerkstraat omstreeks 21.00 uur twee vechtende familieleden uit elkaar te halen, maar een van de betrokkenen verzette zich hevig en sloeg een van de agenten. Twee van de vuistslagen landden op diens bovenlip. Bij zijn aanhouding uitte de man beledigingen en verwensingen.