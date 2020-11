Bij een ongeluk in het Gelderse dorp Babberich zijn een politieman en twee kinderen gewond geraakt. De agent kwam op de motor in botsing met de twee kinderen op de fiets. Eén van de twee kinderen en de agent moesten naar het ziekenhuis. Het andere kind is ter plaatse door een ambulance nagekeken.

Het ongeval gebeurde op de Aerdtseweg. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.