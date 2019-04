Politieleiding wil aanpak problemen academie

De korpsleiding van de politie wil samen met politievakbond ACP de capaciteitsproblemen bij de Politieacademie aanpakken. Het opleidingsinstituut van de politie barst volgens de bond uit zijn voegen. De komende jaren moeten er meer agenten bij komen vanwege de vergrijzing bij de politie, maar daar is volgens de ACP geen capaciteit voor. Daarom luidt de bond de noodklok.

De korpsleiding erkent de gebreken op de academie. „We nemen dit signaal erg serieus en zien wat er aan de hand is”, zegt een woordvoerder. „Samen moeten we op zoek naar een oplossing en kijken we wat er nodig is om deze problemen te verhelpen. Dat zal stapsgewijs gaan.”

’‘Studenten krijgen uit nood les op de gang, er vallen gaten in roosters en docenten kunnen het niet meer bolwerken.’’ Gerrit van de Kamp, voorzitter van de ACP, voorzag de problemen al eerder tijdens de cao-onderhandelingen en wist dat er een tekort aan docenten, ruimte en middelen zou komen. „Het probleem wordt snel groter en het politiekorps moet daarom ingrijpen. We zijn blij dat steeds meer mensen politieagent willen worden, maar als deze situatie niet verandert gaat het ten koste van het opleidingsniveau.”

De ACP gaat snel om de tafel met de korpsleiding om te praten over de situatie. Wanneer precies is niet duidelijk, maar Van de Kamp gaat uit van nog deze maand.