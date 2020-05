Politiekorps bouwt aantal topinkomens verder af

Nog steeds verdienen zeven politiemedewerkers meer dan wettelijk is toegestaan. Het aantal functionarissen met een salaris boven de grens in de Wet Normering Topinkomens (WNT), ook bekend als de balkenendenorm, is in 2019 gedaald van elf naar zeven. Dat meldt de politie.

In 2013 werd afgesproken dat personeel bij de overheid en semipublieke organisaties niet meer mag verdienen dan een minister. Sindsdien wordt de WNT-norm jaarlijks vastgesteld. Vorig jaar was het 194.000 euro. Bij de politie is de norm van toepassing op de inkomens van de korpsleiding. Ook het salaris van de nieuwe korpschef Henk van Essen, die 1 mei is aangetreden, blijft binnen de perken.

Met de zeven medewerkers die nu nog wel een te hoog inkomen hebben, allemaal leden van de korpsleiding, is afgesproken dat hun salaris wordt afgebouwd. Binnen drie jaar moet het aan de norm voldoen. Bij het bedrag is naast het salaris ook de pensioenopbouw inbegrepen, evenals alle belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen.