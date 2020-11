Politieke strijd Sint-Maarten om stap naar dekolonisatiecommissie

Op Sint-Maarten is deze week een politieke strijd losgebarsten over een rechtszaak die het parlement wil aanspannen tegen Nederland. Eerder nam het parlement een motie aan om een proces bij de Verenigde Naties te beginnen tegen Nederland, omdat het niet het dekolonisatieproces met de Antilliaanse eilanden zou hebben afgerond. Volgens het parlement van Sint-Maarten moet Nederland meer doen om alle eilanden van Koninkrijk zo autonoom mogelijk te laten zijn. Ook wil de volksvertegenwoordiging herstelbetalingen vragen voor de schade die is aangericht in de koloniale tijd.

Het parlement van Sint-Maarten wil hierover een rondetafelconferentie houden in mei volgend jaar en heeft het advocatenkantoor Coharis Law Group in Washington in de arm genomen. Ook zijn de parlementen van Curaçao en Aruba gepolst om mee te doen. Alle parlementen hebben eerder een motie aangenomen waarin ze aangeven werk te willen maken van het dekolonisatieproces en te kijken of er akkoord kan worden bereikt over herstelbetalingen voor de schade die door Nederland is aangericht.

Op Sint-Maarten zelf hebben twee partijen, PPP en UP, vragen gesteld over de maandelijkse kosten van 7000 Amerikaanse dollar aan het advocatenbureau. Ook de parlementen van Curaçao en Aruba zouden bij moeten dragen, vinden zij. Daarnaast is afgesproken dat het bureau iets minder dan één procent krijgt als Nederland daadwerkelijk herstelbetalingen zou overmaken.

Parlementsvoorzitter op Sint-Maarten Rolando Brison heeft dinsdag gereageerd op de kritiek van de twee oppositiepartijen. Volgens hem heeft het parlement alle recht om juridisch advies in te winnen. Het is nog onduidelijk of de parlementen van Curaçao en Aruba akkoord gaan met het voorstel van Sint-Maarten. Wel hebben beide parlementen moties aangenomen om herstelbetalingen te eisen van Nederland over de koloniale periode.