Politieke rel in Woudenberg door gift aan sintcomité

Een anonieme gift aan de stichting Vrienden van Sinterklaas van Woudenberg heeft twee weken geleden tot grote ophef geleid in de gemeenteraad.

De structurele steun van de gemeenteraad aan het lokale sinterklaascomité stopte in 2019. Het CDA diende, na een hulpvraag van de stichting, samen met de PvdA-GroenLinksfractie hiervoor een motie in bij de kadernotavergadering van 11 juli.

Fractievoorzitter Marco van de Hoef van GemeenteBelangen ontving na de schorsing van die raadsvergadering een appje van een anonieme donateur. Deze zou het bedrag voor 2019 beschikbaar stellen.

Na afloop van de vergadering werd duidelijk dat het appje afkomstig was van collega-raadslid Arno Vink, die twee stoelen van Van de Hoef af zat. Vink bleek van zins om als ondernemer samen met andere bedrijven de 500 euro aan de stichting te geven.

Toen bleek dat de gift van een politicus kwam, besloot het sintcomité de donatie te weigeren.

Hardeman noemt de rol van GemeenteBelangen in deze gang van zaken onzuiver. „Ze lijken het debat te sturen, door het anonieme appje te melden. Ik kan niet uitsluiten dat er van tevoren over deze actie is nagedacht. Het vreemde is ook nog eens dat GemeenteBelangen voor onze motie had kunnen stemmen.”

Hardeman dient in oktober alsnog een amendement bij de begrotingsvergadering in. „Ik heb goede hoop dat die wel aangenomen wordt. Door de toegezegde steun van GemeenteBelangen hebben wij een meerderheid.”

Van de Hoef reageert: „Het woord anoniem is mij helaas ontschoten tijdens de raadsvergadering. Dat was niet de bedoeling. Wat ons betreft stemmen we in oktober voor het amendement in oktober. Als partij vinden we het niet gepast om deze opdracht nu al aan het gemeentebestuur mee te geven terwijl de gemeente de taak heeft om elk jaar 250.000 euro te bezuinigen.”