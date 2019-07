‘Politiek moet weer praten met nabestaanden’

De politiek moet in gesprek gaan met nabestaanden van slachtoffers van Srebrenica en voormalig leden van het bataljon Dutchbat. Dat vindt vredesorganisatie PAX, die reageert op de uitspraak die de Hoge Raad vrijdag deed. Deze besliste dat de Nederlandse staat medeverantwoordelijk is voor de dood van moslimmannen na de val van de Bosnische moslimenclave Srebrenica in juli 1995.

„Voor ons is vooral van belang dat hiermee bevestigd is dat Dutchbat die mannen niet had mogen wegsturen”, zegt PAX-medewerker Dion van den Berg. „Vanaf het moment dat de rechtszaken startten en het opstappen van het kabinet-Kok, heeft de politiek onder verwijzing naar de rechter en mogelijke juridische aansprakelijkheid gesprekken en uitspraken over Nederlandse verantwoordelijkheden afgehouden. De politiek moet weer in actie komen en daar hoort wat ons betreft ook excuses bij.”