Politiek Arnhem hoort reden ruzies stadsbestuur

De Arnhemse politiek hoort woensdagavond waarom er zoveel ruzie is in het stadsbestuur. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft dat de afgelopen maanden onderzocht. Woensdagavond presenteert hoogleraar Bestuurskunde Paul Frissen de resultaten van het onderzoek.

Tot het onderzoek naar de Arnhemse bestuurscultuur is in juli besloten, toen de ChristenUnie het college verliet wegens onwerkbare verhoudingen. Daarvoor was collegepartner GroenLinks al vertrokken en stapten vier wethouders op. Arnhem heeft nu een minderheidscollege van D66, SP en CDA.

De NSOB bestudeerde incidenten en sprak met allerlei betrokkenen, ook uit het verleden. Daarnaast bracht het instituut de ‘politieke mores’ in Arnhem in kaart. D66-wethouder Martijn Leisink zei na een eigen onderzoek in juli al dat Arnhemse politici elkaar wantrouwen zonder met elkaar te praten.

De gemeenteraad bespreekt het rapport volgende week maandag.