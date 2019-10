Politiek Apeldoorn kraakt kosten herinrchting Marktplein

Wethouder Mark Sandmann van Apeldoorn biedt de bevolking excuus aan, nu een herinrichting van het Marktplein ongeveer dubbel zo duur dreigt uit te pakken. De plannen zijn onzeker geworden.

Apeldoorn trekt 2,3 miljoen euro uit voor een herinrichting van het Marktplein. Vlak voor de zomer bleek echter dat het project kampt met een kostenoverschrijding van ruim 100 procent. Met enige aanpassingen komen de kosten nu uit op 4,1 miljoen euro.

Een „deemoedige” wethouder Sandmann (D66) bood donderdagavond excuses aan voor de enorme kostenoverschrijdingen. „Ik had scherper moeten zijn.” Het college onderzoekt nu mogelijkheden om het plan eventueel af te blazen. Eind deze maand presenteert het college verschillende scenario’s voor vervolgstappen. Donderdag buigt de gemeenteraad zich over het Marktplein.

Raadsfracties uitten donderdag in scherpe bewoordingen forse kritiek tijdens een eerste politieke bespreking. „Een blamage”, stelden PvdA en VSP. „Zeer teleurstellend”, aldus Lokaal Apeldoorn. „Ergerlijk, schrijnend, niet uit te leggen”, vond de SGP. „Absurder dan een filmmaker kan bedenken”, zei de CU. De SP overweegt een motie van wantrouwen of afkeuring in te dienen.

Verschillende fracties laakten de bestuurscultuur en het gebrek aan controle in Apeldoorn. Wethouder Sandmann zegde toe voor het eind van dit jaar te komen met een voorstel voor structurele verbeteringen in cultuur en toezicht.

De SGP vindt dat onvoldoende. „Er is meer nodig”, zei raadslid Jan Kloosterman, verwijzend naar andere grote debacles in Apeldoorn sinds 2006, waaronder Reesink en het Grondbedrijf. Volgens Sandmann zijn de problemen niet hetzelfde. De SGP ziet echter „een dikke, vette rode draad” door de verschillende projecten.

Eind vorig jaar konden inwoners kiezen uit vier ontwerpen voor een nieuw Marktplein.