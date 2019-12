Politiehond wijst tractordief aan

Een 17-jarige jongen uit Kortgene (Zeeland) is in zijn woonplaats opgepakt wegens de diefstal van een tractor. Hij had zich eerst als getuige gemeld van de diefstal van het landbouwvoertuig, dat was aangetroffen op de Westdijk. Maar toen een agent met een politiehond kwam voor onderzoek, liep de hond direct naar de jongeman toe.

Ook op de plek van de diefstal waren aanwijzingen die naar de verdachte leidden. „Hij zag vervolgens ook wel in dat hij niet meer kon ontkennen dat hij bij de diefstal betrokken was”, aldus de politie over het gebeuren afgelopen nacht. De jongen werd aangehouden en ingesloten in een politiecel.