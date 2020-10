‘Politiehandhaving coronaregels valt of staat bij gedrag’

Of de politie het handhaven van de nieuwe coronamaatregelen aankan, is afhankelijk van hoe goed mensen zich eraan houden, zeggen de politievakbonden. Het kabinet kondigde dinsdagavond verscherpte maatregelen aan voor de openbare ruimte.

Zo moet alle horeca vanaf woensdag de deuren sluiten. Ook wordt de verkoop van alcohol na 20.00 uur ’s avonds verboden en mag er na dat tijdstip geen alcohol meer worden gebruikt of meegedragen op straat. Ook mag men buiten met maximaal vier mensen uit verschillende huishoudens samenkomen. Allemaal zaken die handhavers en agenten moeten gaan handhaven.

„Het is een heftig pakket aan maatregelen”, zegt vicevoorzitter Hans Schoones van vakbond ANPV. „Het handhaven wordt een hele kluif, zeker gezien de bestaande capaciteitsproblemen bij de politie.” Agenten moeten van andere taken worden afgehaald om het handhaven van de maatregelen te kunnen doen. Maar dan nog wordt het krap, zegt Schoones. „Als mensen de regels niet accepteren, dan wordt het handhaven echt een knelpunt.”

Dat ziet ook een woordvoerder van de Nederlandse Politiebond. „Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen in het naleven van de regels. Wij vertrouwen erop dat de meeste mensen deze oproep van het kabinet serieus nemen. Maar als mensen zich er niet goed aan houden, dan hebben we een probleem. Dan moeten we lastige keuzes gaan maken.”