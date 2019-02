Politiecommissaris ontslagen om plichtsverzuim

Een politiecommissaris van de eenheid Oost-Brabant is per direct ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim tijdens een aantal jaren. Hij maakte misbruik van zijn bevoegdheden. Zo zou hij schuldig zijn aan belangenverstrengeling en nam hij onder meer giften aan van derden.

Een woordvoerster van de Nationale Politie bevestigde vrijdag een bericht daarover van NRC. De hooggeplaatste politiefunctionaris was al sinds mei 2016 geschorst met behoud van salaris. Dat gebeurde na een strafrechtelijk onderzoek van de Rijksrecherche naar de handel en wandel van de commissaris.

Het ontslag volgt op een intern onderzoek van de politie. Daaruit is gebleken dat de commissaris handelde in strijd met de regels én met de normen en waarden van de politie. Volgens de woordvoerster zijn de vastgestelde feiten zo ernstig dat ze leidden tot strafontslag. Verder wil ze niets kwijt over de kwestie.

NRC meldt dat het gaat om Peter van den E. en dat hij zich heeft laten fêteren door bedrijven waarmee hij namens de politie zaken deed. Ook zou hij hebben geprofiteerd van contracten en reisjes hebben aangenomen. Hij werkte al tientallen jaren voor de politie.

De afgelopen tijd ontsloeg de politie ook twee andere hoge functionarissen wegens plichtsverzuim. Het gaat om Ad Smit en Frank Giltay.