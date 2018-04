Politiecommissaris Ad Smit ontslagen

De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit is ontslagen vanwege zeer ernstig plichtsverzuim. Hij zou misbruik hebben gemaakt van zijn bevoegdheden en vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met derden, maakte de politie bekend.

Ook heeft Smit jarenlang en stelselmatig privé-uitgaven gedaan met geld van de politie, zo blijkt uit onderzoek. Zo nam hij familieleden mee uit eten, schafte hij honderden kaarten aan voor voetbalwedstrijden, concerten en andere evenementen en regelde hij vanuit zijn positie een seizoenskaart en een woning voor iemand met wie hij privé omging. Ook nam hij gratis kaartjes aan van de organisatoren, waar hij vaak zelf om vroeg.

Volgens korpschef Erik Akerboom zijn de gedragingen van de commissaris ,,op tal van punten in strijd met zowel de regels als met de normen en waarden van de politie en daarmee onaanvaardbaar''. De korpschef meent dat dit onherroepelijk zal leiden tot strafontslag.

Het ontslag volgt nadat de politie in mei 2016 aangifte had gedaan tegen Smit wegens verduistering. Daarop deed de rijksrecherche onderzoek naar de gang van zaken en volgde een intern onderzoek. Ook is gekeken of er binnen de politie meer medewerkers de regels hebben overtreden, bijvoorbeeld door kaarten van de commissaris aan te nemen. Daaruit kwamen elf politiemensen naar voren, waar nader onderzoek naar wordt gedaan.

Smit kon zijn gang gaan in een periode dat de politiedistricten nog beschikten over een eigen budget. Dat is inmiddels niet meer het geval, benadrukt de politie.