Politiechef Australië: proces is mijlpaal, maar niet het einde

Het proces tegen de vier verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 is een „mijlpaal”, maar het onderzoek gaat door. Dat benadrukt Jenny Hurst van de Australische Federale Politie (AFP).

Commander Hurst is de vertegenwoordiger van de Australische politie in Europa. Normaal resideert ze in Londen, maar voor het MH17-proces is ze overgekomen naar de rechtbank op Schiphol waar de zaak tegen de vier - afwezige - verdachten wordt gehouden.

De rechtszaak trekt veel aandacht in Australië, aldus Hurst. Meer dan vijfhonderd Australische agenten hebben zich met het onderzoek naar de ramp beziggehouden. Van de 298 doden woonden er 38 in Australië. Een aantal nabestaanden is de halve wereld overgevlogen om in Nederland de eerste dagen van het proces te volgen.

„Dit is een veelzeggende mijlpaal en een welkome stap op weg naar gerechtigheid voor de 298 onschuldige mensen die hun leven verloren op die tragische dag”, zegt Hurst. „Het gaat er ook om gerechtigheid te krijgen voor de nabestaanden.”

Australië is een van de landen die deelneemt aan het internationale team dat onderzoek doet naar het neerhalen van de Boeing 777 van Malaysia Airlines. In het Joint Investigation Team (JIT) zitten verder nog Nederland, België, Maleisië en Oekraïne.

Volgens Hurst is de samenwerking in het JIT van „wereldklasse”. Er wordt door alle landen heel nauw samengewerkt. „Het is echt een gezamenlijke inspanning.” De vijf landen hebben net besloten de samenwerking met twaalf maanden te verlengen.

„Het onderzoek gaat door”, aldus Hurst. „We werken er hard aan om andere betrokkenen te identificeren. Daar behoren ook mensen bij van de commandostructuur die mogelijk verantwoordelijk zijn voor deze ramp.”

De Buk-raket waarmee het vliegtuig bijna zes jaar geleden boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne uit de lucht werd geschoten, kwam volgens het JIT van een Russische militaire basis in de buurt van Koersk. Rusland ontkent alle betrokkenheid.

De Russische ambassadeur in Australië, Alexey Pavlovsky, haalde zondag in een interview in The Sydney Morning Herald nog uit naar de Australische politie. Die zou bewijs achterhouden. De Russen zeggen al lang dat het onderzoek vooral bedoeld is om Rusland in diskrediet te brengen.

Hurst vindt dat de opmerkingen van de ambassadeur „niet helpen”. Ze wijst erop dat het bewijs in een „eerlijk en onafhankelijk proces” zal worden beoordeeld. Op de vraag of er ooit een verdachte in persoon voor de rechter zal staan, wil Hurst niet ingaan. „We moeten het juridische proces door en afwachten wat het resultaat zal zijn aan het eind van de dag.”