Politiechef Amsterdam onderbreekt vakantie

Politiechef Frank Paauw van Amsterdam heeft zijn vakantie onderbroken na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Hij gaat vrijdag langs bij de rechercheteams die zich bezighouden met de moord op de raadsman van kroongetuige Nabil B. en de eveneens fatale schietpartij in Zuidoost op dezelfde dag, bevestigt zijn woordvoerder een bericht hierover in De Telegraaf.

Paauw besloot meteen terug te komen vanuit de Verenigde Staten toen hij hoorde dat Wiersum was doodgeschoten. Volgens de zegsman werken tientallen rechercheurs momenteel aan de twee zaken. Alle capaciteit is ingezet en er is extra hulp van andere politie-eenheden achter de hand voor het geval zich nieuwe incidenten voordoen.