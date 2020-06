Politiebusjes, maar geen demonstranten op de Dam

Op de Dam in Amsterdam staan zaterdagochtend uit voorzorg tientallen politieauto’s en ME-busjes vanwege een ‘demonstratie-rave’ tegen de maatregelen vanwege het coronavirus. De bijeenkomst is verboden, maar er is vrees dat er toch demonstranten naar de hoofdstad komen.

Iets na 11.00 uur, het aangekondigde aanvangstijdstip, was er echter geen demonstrant te zien. Er staan alleen vijf mensen die een stil protest houden tegen racisme. Verder zijn er vooral agenten. „We blijven voorlopig nog op de Dam vanwege de onvoorspelbare karakter van de demonstratie”, aldus een woordvoerder van de politie.

Op Facebook zegt de organisatie dat de demonstratie is verplaatst. Er wordt gevraagd of mensen zich zondag willen melden op het Malieveld in Den Haag bij de demonstratie van Viruswaanzin. Maar ook die demonstratie mag zondag niet doorgaan.