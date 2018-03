Politiebureau vrij na weghalen handgranaat

Een politiebureau aan de Marco Pololaan in Utrecht is woensdagmiddag weer vrijgegeven nadat het enige tijd ontruimd was geweest. Dat gebeurde nadat twee mannen een voorwerp bij het bureau hadden afgegeven, waarvan onderzocht moest worden of het een explosief betrof.

Naar nu blijkt hebben de mannen, die inmiddels zijn gearresteerd, het voorwerp afgegeven op het bureau met de boodschap dat het een handgranaat betrof die zij hadden gevonden. Ze vertelden bovendien dat er ook nog een handgranaat zou liggen in een ondergrondse container aan de IJsselsteinlaan.

De hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeroepen. Deze nam de handgranaat die op het politiebureau was afgegeven na enige tijd „veilig mee”, aldus de politie. Bij de zoektocht door de EOD naar de handgranaat die in de afvalcontainer aan de IJsselsteinlaan zou liggen, werd een deel van laan afgezet door de politie.