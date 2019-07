Politiebureau Sittard ontruimd om explosieven

Het politiebureau in Sittard is maandagmiddag uit voorzorg ontruimd nadat iemand aan de balie een aantal explosieven had afgeleverd. Volgens een politiewoordvoerster gaat het om vier ontstekingsmechanismen van handgranaten.

De explosieven zijn onschadelijk gemaakt door specialisten van de politie en daarna kon iedereen terug naar zijn werkplek.

De man die de ontstekers kwam brengen, had ze gevonden bij het opruimen van zijn woning. De ontstekingsmechanismen brengen een explosie teweeg die een handgranaat tot ontploffing brengt.