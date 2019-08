Het politiebureau in Roermond is dinsdag rond de middag ontruimd. Agenten roken een gaslucht en besloten met zijn allen naar buiten te gaan. Het wachten is op netbeheerder Enexis, die het gebouw gaat controleren, liet een woordvoerster van de politie weten.

Het bureau is sinds 12.20 uur ontruimd. De brandweer doet metingen. De oorzaak van de gaslucht is niet bekend.