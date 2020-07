Politiebureau Assen extra beveiligd na boerenprotest

Het politiebureau in Assen is afgezet met behulp van politiebusjes. De verhoogde veiligheidsmaatregelen houden verband met het boerenprotest. De toegang naar het bureau is onder meer afgezet met linten.

Politie en justitie houden daar woensdagmiddag een persbriefing over de aanhouding van tientallen demonstrerende melkveehouders, die protesteren tegen de voermaatregelen. Zij blokkeerden woensdagochtend de toegang naar afvalverwerkingsbedrijf Attero in het Drentse Wijster met tractoren en auto’s, ondanks een door de Veiligheidsregio Drenthe uitgevaardigd demonstratieverbod.

De boeren werden onder luid protest met een arrestantenbus weggeleid. Het is niet duidelijk of zij naar het politiebureau aan de Balkengracht in Assen zijn gebracht.