Politiebonden verwerpen cao-bod

De gezamenlijke politiebonden verwerpen het loonbod van 7 procent en zetten hun acties voort. Zij zeggen „zwaar teleurgesteld in het tegenbod” van hun werkgever te zijn. Woensdag voeren zij meteen een nieuwe actie tijdens het bezoek van minister Ferd Grapperhaus aan een opleidingscentrum van de politie in Zeeland, zo meldt politievakbond ACP dinsdag via Twitter.

Maandag maakten Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom bekend 7 procent meer loon te bieden tot en met 2020, aangevuld met een eenmalige uitkering van 500 euro in 2019. Bovendien zouden agenten volgens dat aanbod meer invloed krijgen op hun eigen rooster.

De politie en vakbonden onderhandelen over een nieuwe cao, die voor 65.000 politiemedewerkers moet gaan gelden. De afgelopen tijd lagen de onderhandelingen stil en voerden de agenten actie, onder meer door geen bekeuringen uit te schrijven.

Het gaat volgens de bonden „om veel meer dan een goed loonbod”. Zij wijzen onder meer op het tekort aan personeel en een veel te hoge werkdruk.