Politiebonden niet akkoord met cao-voorstel

De gezamenlijke politiebonden hebben het nieuwe cao-voorstel van de werkgever definitief afgewezen. De bonden willen structurele oplossingen voor de werkdruk van de 65.000 politiemedewerkers en dat missen ze in het voorstel dat afgelopen maandag is gedaan. Wel gaan bonden en werkgever weer voorzichtig met elkaar om de tafel zitten voor verkennende gesprekken, maar ze benadrukken dat de onderhandeling niet heropend worden. De acties gaan onverminderd door.

Begin deze week maakten minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en korpschef Erik Akerboom bekend 7 procent meer loon te bieden tot en met 2020, aangevuld met een eenmalige uitkering van 500 euro in 2019. Bovendien zouden agenten volgens dat aanbod meer invloed krijgen op hun eigen rooster. De vakbonden noemen dit bod „naar buiten toe goede sier maken”. „Dat klinkt misschien als een mooi bod. Die 7 procent is echter uitgesmeerd over drie jaar. Het gaat bovendien om zoveel meer dan een loonbod.”

Werkgever en bonden stopten eerder deze maand met de cao-onderhandelingen omdat ze er niet uitkwamen. Politieagenten gingen toen actievoeren, onder meer door geen bekeuringen uit te schrijven. Ook het nieuwe bod van de minister en de korpschef brengt de twee partijen niet opnieuw om de onderhandelingstafel, melden de vakbonden. Wel biedt het ruimte voor „verkennende gesprekken over het deel van het bod dat gaat over inkomen en secundaire arbeidsvoorwaarden”.

Maar, melden de vakbonden, er is in deze fase nog geen sprake van heropening van de onderhandelingen. Daarom „is er op dit moment geen enkele reden om het actietraject te stoppen. De voorbereiding van meerdere nieuwe acties gaat door”. Vanaf medio augustus worden de acties mogelijk uitgebreid.