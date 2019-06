Politiebonden dringen aan op vroegpensioen

Politiemensen willen eerder kunnen stoppen met werken direct voorafgaand aan hun AOW/pensioenleeftijd. Het recent afgesloten pensioenakkoord opent daarvoor nieuwe deuren, stellen de politiebonden ACP, NPB, VMHP en ANPV. Ze schrijven dinsdag in een brief aan justitieminister Ferd Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom dat ze hierover willen overleggen.

De vakbonden maken zich al langer sterk voor een vroegpensioen. „Politiemensen stellen hun hele werkzame leven in dienst van de samenleving. Ze lopen enorme risico’s om anderen te beschermen, zelfs als dat effect heeft op hun eigen fysieke en mentale gezondheid”, meldt een woordvoerder. Onder meer wettelijke regels belemmeren een eerdere beëindiging van het werken, zoals fiscale nadelen en een beperkte opbouw van verlof.

Ook tijdens de cao-onderhandelingen, waarvoor allerlei acties werden gevoerd, was er overleg over een nieuw pensioencontract. Volgens de bonden is de achterban akkoord gegaan met een nieuwe cao onder de voorwaarde dat er een ruimere pensioenregeling komt. In de nieuwe cao is daartoe ook de afspraak opgenomen dat er overleg volgt.