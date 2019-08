Politiebond: zet 500 mensen op drugsprobleem

De Nederlandse Politiebond (NPB) pleit voor vijfhonderd extra politiemensen die de georganiseerde drugscriminaliteit harder gaan aanpakken. Die aanbeveling volgde woensdag op de publicatie van het rapport De Achterkant van Amsterdam, waaruit blijkt dat het stadsbestuur van Amsterdam de strijd tegen drugscriminaliteit in feite heeft verloren.

In het rapport, dat is opgesteld door hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp, staat dat in de hoofdstad geen enkele sprake is van een doelgerichte bestrijding van de drugscriminaliteit. De politie heeft al langere tijd te weinig capaciteit om de problemen aan te pakken. Ook zou er geen enkel zicht zijn op waar de drugs vandaan komen, waar ze gebruikt worden en wie er verantwoordelijk zijn voor de aanvoer en export.

Jan Struijs, voorzitter van de NPB, noemt het probleem „puur een Amsterdamse kwestie”. „Een prima aanwijzing zou wat mij betreft zijn: selecteer uit het huidige politiepersoneel vijfhonderd extra rechercheurs en zet die aan het werk met maar één taak: het verzamelen van gegevens over de grote vissen binnen de georganiseerde en zware criminaliteit en hoe die hun zaken regelen.”