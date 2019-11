„Politieband werd informant fataal”

Een politie-informant blijkt in 2016 in stukken gesneden en in een rivier gedumpt. Hoewel onderzoek uitwees dat hij zelfmoord had gepleegd, vrezen bronnen binnen het Team Criminele Inlichtingen dat zijn band met de politie hem fataal is geworden, schrijft AD woensdag. De politie start een nieuw intern onderzoek.

De informant is de 51-jarige Freddy Janssen uit Valkenswaard, die in mei 2016 dood werd aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het AD, dat zich baseert op een politieverslag en gesprekken met naasten van Janssen en mensen uit de onderwereld. Vanwege zijn onhandelbare aard waren politiemedewerkers gestopt met Freddy Janssen. Ze waren bang dat hij ontmaskerd zou worden. De leiding liet echter andere collega’s van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) de samenwerking weer oppakken.

Niet veel later overleed Janssen. Bronnen binnen het Team Criminele Inlichtingen vrezen volgens de krant dat de samenwerking met de politie de Valkenswaarder fataal is geworden. Ze vinden dat er onprofessioneel met de informant is omgesprongen.

De Landelijke Eenheid van de politie, waaronder het TCI valt, wil volgens AD niet bevestigen dat Freddy Janssen informant was. „Het TCI werkt afgeschermd vanwege de gevaarsetting die gepaard gaat met het werk. Dat is de reden dat wij niet ingaan op individuele casuïstiek”, meldt een woordvoerster.

Wel meldt de Landelijke Eenheid dat er eerder onderzoek is gedaan naar twee overlijdensgevallen. „Daaruit bleek geen verwijtbaar handelen door medewerkers van de TCI. Echter, er zijn nu nieuwe signalen binnengekomen die voor de dienst- en eenheidsleiding aanleiding zijn tot nader onderzoek.”