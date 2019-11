Politiebaas tevreden na operatie sintintocht

De politie heeft de beveiliging van de sinterklaasintochten dit jaar maandenlang voorbereid. Mede daardoor bleven grote ongeregeldheden uit. „Tot nu toe kunnen we tevreden zijn”, zegt politiechef Willem Woelders in gesprek met de website AD.nl. „Het lukt ons steeds beter de komst van Sint-Nicolaas in goede banen te leiden.”

„Uitgangspunt was een mooi en veilig feest, maar ook dat demonstranten van beide kanten hun mening konden uiten. Over de hele linie is dat aardig gelukt”, aldus Woelders in de krant. Hij is plaatsvervangend politiechef van de landelijke eenheid. In Driebergen hield een 25-koppig crisisteam onder leiding van Woelders zaterdag de vinger aan de pols.

Woelders benadrukt in het gesprek hoe belangrijk het is dat politiemensen bij de intochten van Sinterklaas en Piet neutraal blijven. „Politiemensen zijn uiteraard vrij om privé hun eigen mening te hebben over het al dan niet zwart zijn van piet. Maar in uniform zijn het professionals die oog moeten hebben voor beide kanten. Dat hebben wij als nationale politie alle medewerkers op het hart gedrukt.”