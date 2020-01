Politieautoruit vernield terwijl agenten hulp verleenden

Onbekenden hebben woensdagochtend vroeg in Gennep de ruit ingeslagen van een politieauto, terwijl agenten assisteerden bij een ernstig vuurwerkongeval.

Op de Steendalerstraat in het Noord-Limburgse dorp was rond 3.15 uur een man zwaargewond geraakt aan zijn hand bij een poging vuurwerk af te steken. Hij moet volgens de woordvoerder van de politie minstens een vinger missen. De man werd met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Toen de agenten terugkeerden naar hun auto, bleek de voorruit van de patrouillewagen ingeslagen te zijn.