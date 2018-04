In Geleen is een politieauto uitgebrand van agenten die op een nachtelijke melding waren afgekomen. Het vermoeden bestaat dat het vuur is aangestoken.

Agenten hadden de wagen in de Vermeerstraat neergezet. Toen ze de melding hadden afgehandeld en terugkwamen bij hun auto, zagen ze dat deze in de fik stond. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te blussen.

De politie doet sporenonderzoek aan de auto en is op zoek naar getuigen.