Politieauto’s beschadigd na wilde achtervolging

Na een wilde achtervolging door het Gelderse Wehl en Didam zijn twee politiewagens fors beschadigd.

Een 58-jarige man was er in beschonken toestand in zijn auto vandoor gegaan, nadat agenten afkwamen op een melding van huiselijk geweld. De politie achtervolgde de man, die daarna probeerde op een stilstaande politieauto, met daarin twee agenten, in te rijden. Volgens de politie konden de agenten het voertuig net op tijd aan de kant zetten en zo een zware aanrijding voorkomen.

Op de Sint Stephanusstraat in Didam kon de man werden klemgereden, maar daarbij raakten wel twee politieauto’s en de auto van de man zwaar beschadigd.

Met behulp van geweld hebben agenten de man aangehouden. Hij bleek na onderzoek zwaar onder invloed van alcohol. Hij zit vast op het politiebureau in Doetinchem.