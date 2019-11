Politieauto rijdt vermoedelijk fietster aan

Politieagenten in Nijmegen hebben woensdagavond in de stad mogelijk een vrouw op een fiets aangereden. Dat gebeurde toen de agenten in een politiewagen met zwaailicht onderweg waren naar een vechtpartij. De politie vraagt op Facebook of de mogelijk aangereden vrouw zich wil melden.

De agenten gaven midden in een drukke uitgaansstraat gas, nadat een melding van een grote vechtpartij was binnengekomen. „Door een onoverzichtelijke situatie hebben we een vrouwelijke fietser over het hoofd gezien”, aldus de agenten. Ze denken dat ze gezien hebben dat de vrouw wel verder kon fietsen.

De politie wil weten hoe het met de vrouw is en haar excuses aanbieden, aldus de melding op Facebook.