Een politieagente is dinsdagavond in Breda gewond geraakt nadat ze met een fles werd geslagen. Dat gebeurde bij de Oude Vest. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

De agente wilde rond 19.00 uur ingrijpen bij een ruzie tussen twee personen. Op dat moment werd ze aangevallen. De verdachte is gearresteerd.

Waarom het tweetal ruzie had is onduidelijk.