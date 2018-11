Politieagent aangehouden om lekken informatie

Een 40-jarige politieagent is donderdag in Zuid-Limburg aangehouden op verdenking van het lekken van informatie. De man, werkzaam in het district Zuid-Limburg, wordt verdacht van het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk, maakte het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend.

Volgens justitie is vooralsnog niet gebleken dat de verdachte informatie heeft gelekt naar criminelen of criminele organisaties. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter commissaris.

Tegen de man lopen inmiddels een strafrechtelijk en een disciplinair onderzoek. Meer wil het OM hierover niet kwijt.