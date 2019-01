Politieactie Zwolle om opmerking explosief

De politie heeft zondagmiddag in een trein bij Zwolle twee mannen aangehouden na een telefoontje van een andere passagier die een man een opmerking had horen roepen over een mogelijk explosief in de trein. Vanwege die melding werd de trein uit Emmen buiten het station van Zwolle stilgezet, haalde het arrestatieteam alle reizigers één voor één uit de trein en werd station Zwolle ontruimd.

Op de perrons waren agenten met kogelwerende vesten te zien. De trein werd grondig doorzocht, maar daarbij werd niets aangetroffen, meldt de politie. De twee mannen zijn inmiddels weer vrijgelaten maar de politie onderzoekt nog wel wat er precies is gebeurd.

Het was zondagmiddag sowieso onrustig op en rond station Zwolle, want het nog aanwezige arrestatieteam hield ook een 32-jarige inwoner van Zwolle aan die met een bijl op straat liep. Het station werd voor de tweede keer kort en gedeeltelijk ontruimd omdat twee mannen zich in het toilet van een trein hadden opgesloten en daar zaten te roken. Die mochten naar huis, maar kregen wel een reprimande.