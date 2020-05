De politie voert dinsdagochtend met circa honderd agenten een grootscheeps onderzoek uit naar de productie en handel in hennep in de Bommelerwaard, meldt de politie in het Gelderse Maasdriel.

Het is volgens de politie „een actie in een onderzoek naar de productie en handel in hennep in dit gebied”. Er wordt op negen plaatsen gezocht naar bewijs tegen een groep criminelen die actief is in de hennephandel, meldt de politie. Zij zal later op de dinsdag nadere bijzonderheden bekendmaken.