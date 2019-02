Politieactie levert drugs en aanhoudingen op

Bij een internationale politieactie zijn dinsdag meerdere personen aangehouden op snelwegen in Nederland en Duitsland. De politie nam meer dan vijf kilo heroïne en ongeveer zeven kilo hennep in beslag. De controle liep tot aan de Poolse grens. In totaal werden bijna duizend voertuigen staande gehouden en 1400 personen gecontroleerd.

In Nederland vonden de controles plaats op de A12, A1 en de A67. Een man en vrouw uit Ulft werden gepakt met 2,5 kilo hennep in hun auto. Ook werd er in totaal voor 3600 euro aan openstaande boetes geïnd en werden er tientallen bekeuringen uitgedeeld. Eén man moest zijn rijbewijs inleveren.

In Duitsland hield de politie drie personen aan die respectievelijk 4,5 kilo hennep, 205 gram en 5180 gram heroïne in hun auto hadden liggen. Dat gebeurde in de regio’s Gronau en Gildehaus. Verder werden daar vijf automobilisten betrapt op het rijden onder invloed. Zes bestuurders hadden geen rijbewijs. Ook werden een valse Spaanse identiteitskaart en een taser in beslag genomen.

De internationale politieactie was vooral gericht op de bestrijding van rondtrekkende criminelen.