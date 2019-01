Politieactie bij woonwagenkamp in Deventer

De politie is bezig met een actie in de omgeving van een woonwagenkamp aan de Colmschaterstraatweg in Deventer. „Het betreft een actie wegens een lopend onderzoek. Veel meer willen we er op dit moment niet over kwijt. Wij komen later op de dag wel met meer informatie”, aldus een woordvoerder van de politie.

RTV Oost meldt dat aan de actie ook medewerkers van Defensie, de gemeente Deventer en de dierenambulance meedoen. Maar dat kon de woordvoerder van de politie niet bevestigen. Volgens de omroep is het woonwagenkamp afgezet.