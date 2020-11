Politieactie: 36 arrestaties, 27 auto’s in beslag genomen

Tijdens een internationale actie tegen rondtrekkende bendes heeft de politie in Nederland in totaal 36 mensen aangehouden en 27 auto’s in beslag genomen. De criminelen maken zich vooral schuldig aan inbraken en diefstal. Er deden dertien landen mee aan de acties tegen mobiel banditisme, die was georganiseerd door een dienst van de Landelijke Eenheid.

In Veendam zijn twee Georgiërs uit het asielzoekerscentrum in Ter Apel aangehouden die met nieuw elektrisch gereedschap rondreden en al verdacht waren van eerdere diefstallen. Eentje verbleef hier onrechtmatig en wordt het land uitgezet. In een Belgische auto die in het zuidoosten van het land werd gecontroleerd lagen inbrekerswerktuig en goederen, afkomstig van meerdere inbraken in Limburg. Duitsland zocht die auto al omdat die gebruikt was bij meerdere inbraken daar.

In het noordwesten van het land werden twee Nederlanders aangehouden met een gestolen Spaanse auto. Het duo wordt van meer autodiefstallen verdacht. Nog eens twee Georgiërs uit het azc in Ter Apel zijn bij Wezep in een Franse auto stopgezet met gestolen goederen. Een van hen moet ook het land uit. Hij was in andere landen onder verschillende namen bekend.

Verder bleek de bestuurder van een auto met een Brits kenteken, die nergens stond geregistreerd, verdacht van tanken zonder betalen en ook nog een valse naam te gebruiken. Een andere automobilist bleek nog zes jaar te moeten zitten. Bij Schiphol is een auto gecontroleerd waarvan de inzittenden al meerdere diefstallen hadden gepleegd. Een vrouwelijke inzittende had in Roemenië nog een celstraf van zeven jaar openstaan.

Een Franse auto in Limburg bevatte een professioneel ingebouwde verborgen ruimte, met daarin zes kilo hasj. De twee Franse inzittenden zin aangehouden.

Tijdens de acties op de wegen en op het spoor is er real-time informatie met verschillende landen en Europol uitgewisseld.