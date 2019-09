Politie zoekt voortvluchtige tbs’er

Een speciaal opsporingsteam van de politie is op zoek naar een tbs’er, die er donderdagmiddag vandoor ging tijdens begeleid verlof. De man is volgens het Openbaar Ministerie veroordeeld voor zedendelicten en zat voor behandeling in de Pompekliniek in Nijmegen.

De tbs’er kan zowel voor zichzelf als voor zijn omgeving een gevaar vormen, aldus het OM. Het is dringend nodig dat hij wordt gevonden. Daarom komt de politie vrijdagmiddag met een landelijk opsporingsbericht met daarbij een foto van de voortvluchtige.

De man heeft minderjarigen misbruikt in de omgeving van Barneveld. Zijn slachtoffers, hun ouders en de gemeente Barneveld zijn op de hoogte gesteld van het incident.

Twee weken geleden ontsnapte uit de Nijmeegse kliniek ook een tbs’er door uit een raam te stappen en daarna over een hek te klimmen. Deze man werd nog dezelfde dag teruggevonden in de omgeving.